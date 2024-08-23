День поселка Горки-2 и села Знаменское отпразднуют 24 августа

Фото: Медиасток.рф

День рождения отпразднуют 24 августа два населенных пункта в Одинцовском округе. В этом году 100 лет исполнится поселку Горки-2, а село Знаменское отпразднует 520-летие.

В селе Знаменское 24 августа состоится открытие памятной стелы рядом с домом № 3. После присутствующие возложат цветы к памятнику погибшим воинам. В полдень на территории местного храма пройдет праздничное чаепитие.

В Горках-2 гуляния развернутся на стадионе и в Доме молодежи. Там пройдет детская анимационная программа с мастер-классами и арт-студией. Все желающие смогут покататься на лошадях и посетить ретровыставку. Вечером гостей праздника ждет концерт группы «Мишель» и показ фильма в рамках «Ночи кино».

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