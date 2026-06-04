День пограничника отметили в Химках

3 июня в дошкольном отделении гимназии № 23 состоялся праздничный вечер. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева вместе с детьми, педагогами и родителями приняла участие во встрече.

Присутствующим рассказали об истории пограничных войск. Первые заставы на территории России появились еще в XVI веке, с того времени защита рубежей остается надежной.

«Здорово, что уже в детском саду ребята узнают о тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Именно с таких шагов начинается программа „Успех V единстве поколений“ — с уважения к защитникам Отечества с самого юного возраста», — отметила Олеся Климачева.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул важность патриотического воспитания с маленького возраста.

«Пограничные войска — это школа характера. Служба на рубежах требует особой подготовки и личных качеств. И чем раньше дети узнают о таких профессиях, тем осознаннее будет их отношение к защите Родины», — сказал он.

Патриотическую работу с самыми маленькими в округе ведут во всех микрорайонах. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что встречи в таком формате помогают детям сформировать правильные ориентиры и уважение к национальной истории.

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