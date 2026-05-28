День пограничника отметили в Богородском округе

28 мая в Богородском округе прошел торжественный митинг, посвященный Дню пограничника. В центре Ногинска, на площади Победы, у Вечного огня, собрались ветераны-пограничники, военнослужащие воинской части 3270, студенты, юнармейцы, представители администрации округа и общественных организации, жители города.

За мужество и отвагу при выполнении воинского долга отметили ветеранов пограничной службы и участников СВО. Также медалью от Луганского округа «За помощь фронту» наградили ветерана пограничных войск, руководителя первичной организации пограничников Богородского округа, члена организации ветеранов «Боевое братство» сержанта Михаила Семенова.

«Много ногинчан служат в пограничных войсках. Если мы углубимся в историю, то несколько десятков наших земляков в свою время, 22 июня, встретили врага на западных рубежах нашей Родины. Поэтому от души всех, кто служил, кто служит, кто собирается служить в пограничных войсках — с праздником! Победа всегда за нами!» — обратился ко всем собравшимся заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Минутой молчания почтили тех, кто уже никогда не вернется с границы. Затем к Вечному огню возложили цветы. Завершился митинг общим фото. Студенты и жители смогли пообщаться и задать свои вопросы ветеранам пограничной службы.