День пограничника отметили в Балашихе

В Балашихе прошла патриотическая встреча, посвященная Дню пограничника, которая объединила жителей микрорайона Заря для обсуждения истории и традиций пограничной службы России. Мероприятие под девизом «Успех V единстве поколений» состоялось 18 мая в актовом зале средней школы № 15 имени Героя России А. В. Буриличева.

В числе участников встречи были депутат горсовета Балашихи Светлана Тананова, подполковник запаса и участник боевых действий Валерий Савин, учитель истории Татьяна Самсонова, волонтеры и сотрудники школы. Светлана Тананова отметила особое значение праздника для страны и подчеркнула мужество и самоотверженность пограничников, которые с давних времен защищают рубежи Родины, обеспечивая спокойствие граждан.

День пограничника в России отмечается 28 мая — в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана РСФСР. Праздник получил официальный статус в 1958 году, а в 1994 году был подтвержден указом Президента РФ. Сегодня функции охраны границ выполняет ФСБ России.

В ходе встречи прозвучали исторические параллели: традиции героизма пограничников поддерживают и современные защитники, участвующие в специальной военной операции. Волонтер Евгения Колунова подчеркнула, что защита Отечества — общее дело всего народа, и рассказала о совместной помощи фронту, которая объединяет поколения. Она отметила важность поддержки и единства в достижении победы.

Подполковник запаса Валерий Савин поделился опытом службы в спецподразделениях и рассказал, как поддержка тыла помогает бойцам на передовой. Он подчеркнул, что в зоне боевых действий служат целыми семьями, что служит примером преемственности поколений и силы духа. Савин выразил уверенность в победе и важности поддержки защитников Родины.

В завершение встречи Светлана Тананова вручила удостоверения сторонников партии «Единая Россия» и поблагодарила активистов за вклад в развитие города и гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Особое признание получила педагогическая династия за многолетний вклад в воспитание молодого поколения.