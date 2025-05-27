День подмосковных парков отметили в Воскресенске

В Воскресенске прошло областное мероприятие «Мой парк — моя история». Для гостей подготовили праздник в советском стиле с мастер-классами и вечером бардовской музыки.

Гости парка усадьбы Кривякино совершили путешествие во времени: они протестировали советские игровые автоматы, поучаствовали в дворовых активностях, посетили тематические зоны и исторический квест, проверили навыки в настольном теннисе и посадили клубнику. Для детей подготовили мастер-классы и кукольный спектакль «Карлсон». На протяжении праздники была организована торговля сахарной ватой и попкорном.

В это же время на территории парка организовали выставку из личных архивов работников АО «ОХК „Уралхим“» ко Дню химика, а вечером выступили коллектив «ВИА СССР» от творческого объединения «ОРФЕЙ» и супер-финалистка шоу «Голос» Валентина Яньшина. Вечер завершился квартирником под гитару в яблоневом саду.

В парке «Москворецкий» вспомнили историю его открытия, а на сцене организовали концерт «Парк звучит». Зрители оценили номера Нелли Корневой, Фаины и Ларисы Кормаевых. Дети поучаствовали в мастер-классах от сотрудников городской библиотеки № 1. Все желающие угостились чаем и познакомились с выставкой работ воскресенского художника Михаила Баринова.