День подмосковных парков отметили в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск 23 мая состоялось общеобластное мероприятие «День подмосковных парков». Центральным событием дня стал региональный чемпионат по рубке шашкой среди женщин.

Участницы продемонстрировали не только виртуозное владение оружием, но и возможность совершенствовать свои умения, за что были заслуженно отмечены наградами.

Программа была разнообразной и интересной для всех возрастов. Для детей выступил театр ростовых кукол «Софит», а для взрослых организовали мастер-класс по фланкировке от сектора казачьей культуры. На центральной площади работала интерактивная фотозона «От Рюрика до казаков», где гости могли примерить исторические костюмы и познакомиться с оружием прошлых эпох.

Также был представлен выставочный стенд «Добро пожаловать в Кривякино!», где сотрудники усадьбы рассказывали о предстоящих экскурсиях и мастер-классах, а также предлагали сувениры. Желающие могли отправиться в иммерсивное путешествие по парку или принять участие в мастер-классе от ДК «Гармония» МУ «Культурно-досуговый центр». У главного дома художники творческого союза «Арт-Движение» проводили пленэр на свежем воздухе.