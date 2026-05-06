День Победы отметят в городском парке Павловского Посада

В 13:00 состоится торжественное открытие, где можно будет услышать стихи о Победе. Весь день с 13:00 до 19:00 для всех гостей парка будет доступна фотозона «Наследие». Приобрести сувенирные товары можно будет на праздничной ярмарке. Тематические мастер-классы «Весна Победы» пройдут с 13:00 до 15:00. В это же время на центральной площадке будет организована зона горячего чая с баранками «На привале». В белой беседке состоится выставка-интерактив «Мы этой памяти верны».

Концерт детских творческих коллективов «Горжусь и помню!» пройдет на центральной сцене с 13:30 до 15:00. Далее программу продолжат акция «Память Победе», раздача георгиевских ленточек и викторина. В 15:50 для гостей парка студия «Большая сцена» подготовила спектакль «Юность, опаленная войной». Общеобластная акция «Вальс Победы» начнется в 16:45. Завершится День Победы праздничным концертом творческих коллективов «Горжусь и помню».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастные ограничения: 0+.