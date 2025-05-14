День Победы отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Празднование Дня Победы началось с торжественного шествия. В нем приняли участие воспитанники патриотических клубов, кадеты, участники молодежных движений.

Концерт творческих коллективов учреждений культуры округа стал подарком для всех, кто пришел в парк усадьбы Кривякино 9 мая, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину Великой Победы. В этот день благодарили ветеранов и вспоминали, какой ценой был завоеван свободный мир.

«Великая Красная армия задавила фашистскую гадину в ее логове. Это стоило огромной цены — 27 миллионов жизней наших сограждан», — напомнил глава Воскресенска Алексей Малкин.