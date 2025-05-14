День Победы отметили в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске
Празднование Дня Победы началось с торжественного шествия. В нем приняли участие воспитанники патриотических клубов, кадеты, участники молодежных движений.
Концерт творческих коллективов учреждений культуры округа стал подарком для всех, кто пришел в парк усадьбы Кривякино 9 мая, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину Великой Победы. В этот день благодарили ветеранов и вспоминали, какой ценой был завоеван свободный мир.
«Великая Красная армия задавила фашистскую гадину в ее логове. Это стоило огромной цены — 27 миллионов жизней наших сограждан», — напомнил глава Воскресенска Алексей Малкин.
Поисковый отряд «Рубеж 2014» организовал в парке выставку, где можно было увидеть личные вещи бойцов, которых подняли из земли, чтобы похоронить с почестями. Участники Воскресенского отделения Союза десантников знакомили мальчишек и девчонок с устройством учебного парашюта и даже разрешали примерить снаряжение.
Воспитанники изостудии «Карандаш» нарисовали тематические картины и напечатали открытки, который каждый желающий мог приобрести за символическую плату. Вырученные средства пойдут на помощь бойцам специальной военной операции.
Тематические фотозоны, выставки и активности, живое исполнение песен военных лет не только старшим поколением, но и молодежью — каждый уголок парка был наполнен духом праздника.