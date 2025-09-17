День писателя отметят в музее-усадьбе Лажечникова в Коломне 25 сентября

В усадьбе купцов Лажечниковых в Коломне 25 сентября пройдет праздник в честь 235-летия со дня рождения писателя Ивана Лажечникова, первого русского романиста. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Иван Лажечников родился в Коломне. Его именем назвали главную туристическую улицу города, а в Коломне работает единственный в России музей писателя. Сама усадьба — памятник истории и культуры XVIII–XIX веков, где прошли его детские годы.

Для гостей подготовили насыщенную программу: конференцию «Лажечников вчера и сегодня», творческую встречу о Крымской войне в русской поэзии, лекцию доктора филологических наук Алексея Федорова и чтение произведений писателя в исполнении народного артиста России Виктора Никитина. Начало в 11:00, вход свободный.