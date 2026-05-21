День первой футбольной команды отметили в Орехово-Зуеве

Орехово-Зуевский округ является родиной российского футбола — именно здесь в 1887 году состоялся первый матч между рабочими морозовских фабрик. По случаю знаменательной даты на стадионе «Торпедо» устроили праздник спорта, истории и футбольных традиций.

В 2017 году Московская областная дума утвердила 19 мая как День первой футбольной команды, признав Орехово-Зуево родиной отечественного футбола. Здесь, на подмосковной земле, начиналась история игры, которая спустя годы стала по-настоящему народной.

Праздник начался с турнира юных спортсменов. Восемь команд из Подмосковья и Владимирской области боролись за главный трофей. И пусть этим мальчишкам нет еще и 10 лет, они показали по-настоящему красивый футбол. Каждая из команд сыграла по три матча. И все это время трибуны не утихали. Юных спортсменов поддерживали самые активные болельщики — родители.