День первой футбольной команды отметили в Орехово-Зуеве
Орехово-Зуевский округ является родиной российского футбола — именно здесь в 1887 году состоялся первый матч между рабочими морозовских фабрик. По случаю знаменательной даты на стадионе «Торпедо» устроили праздник спорта, истории и футбольных традиций.
В 2017 году Московская областная дума утвердила 19 мая как День первой футбольной команды, признав Орехово-Зуево родиной отечественного футбола. Здесь, на подмосковной земле, начиналась история игры, которая спустя годы стала по-настоящему народной.
Праздник начался с турнира юных спортсменов. Восемь команд из Подмосковья и Владимирской области боролись за главный трофей. И пусть этим мальчишкам нет еще и 10 лет, они показали по-настоящему красивый футбол. Каждая из команд сыграла по три матча. И все это время трибуны не утихали. Юных спортсменов поддерживали самые активные болельщики — родители.
Бронзовым призером турнира стала команда «Динамо», второе место заняли юные спортсмены «Легиона». Кубок достался игрокам футбольной школы «Морозовец».
Изюминкой праздника спорта стал трехсторонний футбол. Формат необычный: три команды сыграли на шестиугольном поле с тремя воротами.
Вечером на стадионе «Торпедо» состоялось еще одно захватывающее событие — Кубок четырех городов. В решающих матчах сошлись команды из Орехово-Зуева, Шатуры, Павловского Посада и Электростали.