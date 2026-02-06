День памяти жертв Холокоста провели в Пушкинской школе

В Образовательном центре № 1 Ивантеевки прошли памятные мероприятия, объединившие две трагические и героические темы: окончание Сталинградской битвы и память о жертвах Холокоста. Для учащихся были проведены тематические классные часы, посвященные 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Учителя истории представили хронологию событий 1943 года, объяснив, почему именно победа на Волге стала стратегическим поворотом во всей Второй мировой войне. На примерах реальных судеб защитников «Дома Павлова» и героев Мамаева кургана школьники узнали о мужестве советского солдата.

Для учащихся с седьмого по 11 классы был организован разговор о Холокосте — одной из самых темных страниц человеческой истории.

«Визуальный ряд из короткометражных роликов о судьбах детей, прошедших через ужасы гетто и концлагерей, произвел на подростков сильное впечатление. Кадры кинохроники помогли ребятам осознать хрупкость человеческой жизни и важность сохранения мира. Кульминацией дня стала торжественно-траурная церемония. Школьники и педагоги почтили погибших минутой молчания. После этого в тишине зала зажглись десятки свечей», — сообщили в образовательном учреждении.