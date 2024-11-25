День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошел в Истре

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Сотрудники ГАИ в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий посетили храмы и поставили свечки. Настоятель храма в поселке Троицкий протоиерей Анатолий отслужил панихиду о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф и молебен о здравии всех пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции в городском округе Истра чтят память погибших в дорожно-транспортных происшествиях и выражают сочувствие их семьям. Кроме этого, они еженедельно проводят информационно-просветительские мероприятия.

В середине ноября в округе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Одним из значимых событий стало посещение сотрудниками Госавтоинспекции храма в Троицком.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание обращается на изменения погодных условий, особенно на осадки в виде снега.

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