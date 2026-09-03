День памяти жертв Беслана прошел в школе «Наши традиции» в Воскресенске

В МОУ «СОШ „Наши традиции“» городского округа Воскресенск прошло памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Учащиеся 9-х классов встретились с руководителем Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олегом Стегурой и депутатом округа Анной Морозовой, чтобы обсудить ценность мира, гражданского долга и ответственности за будущее страны.

Эта дата является днем общей памяти и скорби о жертвах террористических атак — Беслана, Буденновска, «Крокус Сити Холла» и других трагедий. В ходе мероприятия библиотекарь поселка Фосфоритный провела для школьников памятный урок, напомнив о хрупкости мира и важности сплоченности общества перед лицом угроз.

Присутствие почетных гостей придало встрече особую значимость, став живым мостом между поколениями. «Истинный патриотизм рождается из уважения к своей истории и готовности защищать общие ценности», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Встреча помогла подросткам осознать, что сила государства заключается в единстве его народа и готовности противостоять любым испытаниям. Уроки памяти, проводимые в школах округа, способствуют формированию у молодежи гражданской ответственности и уважения к героическому прошлому страны.