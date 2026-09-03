День памяти жертв Беслана прошел в Наро-Фоминске

3 сентября в Наро-Фоминском городском округе прошли памятные акции, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Центральным событием стало возложение цветов в Детском парке Наро-Фоминска у барельефа «Дети Донбасса — Дети России», где собравшиеся почтили память всех жертв террористических атак минутой молчания.

Дата 3 сентября неразрывно связана с трагедией в Беслане 2004 года, когда в результате террористического акта погибли сотни людей, большинство из которых — дети. Спустя годы боль от тех событий не утихает: у преступлений против человечности нет срока давности, а память о невинных жертвах остается живой в сердцах миллионов. В этот день по всему Наро-Фоминскому округу прошли памятные акции, призванные напомнить о хрупкости мира и важности сплоченности общества перед лицом зла.

Участники акции в Детском парке возложили цветы к барельефу «Дети Донбасса — Дети России», который объединяет память о двух трагедиях и подчеркивает горькую правду: под ударом террористов в первую очередь оказываются самые беззащитные — дети. Каждый цветок у подножия памятника — это не просто знак скорби, а молчаливое обещание не забывать и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

В своих выступлениях организаторы и участники мероприятий подчеркнули: у терроризма нет национальности, нет идеологии, которая могла бы его оправдать. Это абсолютное зло, которому общество может противостоять только сообща. Сила страны — в единстве граждан, в готовности защищать друг друга и свое Отечество, а также в сохранении исторической памяти, которая напоминает, какой ценой достается мир и спокойствие.