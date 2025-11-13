День памяти святого Дмитрия Солунского отметили в Красногорске

Дмитрий Солунский родился в Солуни (ныне Фессалоники) в семье римского проконсула, тайного христианина. Император Максимиан назначил его на должность своего отца и потребовал изгнать всех христиан из области. Однако Дмитрий искоренял языческие обычаи и обращал язычников в христианскую веру. Узнав об этом, Максимиан заточил Дмитрия в темницу, где по его приказу стража пронзила святого копьями. Спустя века Дмитрий стал особо почитаться в России. Русские воины верили, что он защищает их и после своей смерти неоднократно спасал Солунь от врагов. В честь Дмитрия Донского, названного в его честь, накануне Куликовской битвы была перенесена икона святого из Владимира в Москву. В память о павших воинах была установлена Дмитриевская родительская суббота.