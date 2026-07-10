День памяти народного ополчения Московской области отметили в Химках

В лицее № 10 Химок прошло патриотическое мероприятие, посвященное Дню памяти народного ополчения Московской области. Памятную дату установили в Подмосковье в 2018 году.

Участникам напомнили: в июле 1941 года началось формирование первых 12 дивизий народного ополчения, в октябре — еще четырех. Все 16 дивизий приняли участие в битве за Москву. Пять из них погибли, одиннадцать дошли до Великой Победы. В ополчение шли добровольцы непризывного возраста — пенсионеры, подростки, а также те, кого раньше не взяли по состоянию здоровья.

Во встрече приняли участие депутат городского округа Артур Каримов, а также лидеры Движения общественной поддержки Владислав Степушин и Ольга Марасанова.

«6 июля — день, когда простые жители Московской области, не имея военной подготовки, взяли в руки оружие и встали на защиту столицы. Это был подвиг народа, который не ждал приказа, а по зову сердца пошел на фронт. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы обязаны помнить имена тех, кто сражался за Москву, и передавать эту память нашим детям», — отметил Владислав Степушин.

Школьникам рассказали о формировании дивизий, о том, как ополченцы строили оборонительные рубежи и сражались на подступах к Москве. Ребята узнали о трагической судьбе многих дивизий, попавших в окружение.

«Ополченцы — это пример того, что патриотизм не бывает показным. Это когда люди сами, добровольно, шли на смерть за Родину. Мы должны рассказывать о них молодежи, чтобы они знали: героизм живет не в учебниках, а в судьбах реальных людей, наших земляков», — подчеркнула Ольга Марасанова.

Депутат Юлия Мамай добавила, что такие встречи помогают сохранять связь поколений. В Химках эту дату вспоминают ежегодно, и лицей № 10 продолжил традицию бережного отношения к военному прошлому Подмосковья.