День памяти юного героя-антифашиста отметили в Раменском округе

Международное патриотическое мероприятие состоялось во Власовской школе № 13. В нем приняли участие школьники, родители, жители поселка и ветераны.

На встрече выступили председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина, депутат Алексей Емельянов, член молодежного парламента Андрей Куриленко и участник специальной военной операции Гуппронидин Алимбаев. Также присутствовали председатель местной ветеранской организации Нина Мыскив и ветераны педагогического труда.

Почетные гости посетили выставку школьных достижений и ознакомились с работой учебного заведения в агропромышленной сфере. Для них провели экскурсию по школьному музею, кондитерской, швейной и столярной мастерским.

Директор школы Елена Куликова рассказала о системе патриотического воспитания в учреждении. В рамках мероприятия учащиеся написали и передали письма для участников специальной военной операции.

Завершился день концертом, подготовленным школьными творческими коллективами. В программе были песни, танцы и чтение стихов, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны.