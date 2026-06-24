День памяти и скорби отметили в Ступине

Сергей Мужальских напомнил, что свыше 15 тысяч жителей округа с оружием в руках защищали Родину на фронте, более 8 тысяч земляков не вернулись с полей сражений. Женщины, старики и дети трудились на производстве, обеспечивая фронт всем необходимым. Трудовой и ратный подвиг жителей был отмечен присвоением Ступину в сентябре 2021 года высокого почетного звания «Город трудовой доблести».

«Сегодня наши участники специальной военной операции продолжают дело поколения победителей, уже пятый год защищают Родину. Мы уверены, что, как и в сорок пятом, победа будет за нами. Слава нашим воинам, слава нашей великой России!» — сказал Сергей Мужальских.

Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания и оружейным залпом, после чего возложили цветы к Вечному огню и мемориалам сквера.