День памяти и скорби отметили в Лобне

22 июня, как и во всей стране, в Лобне прошли памятные акции и военно-патриотические встречи. Одно из центральных мероприятий состоялось у мемориала «Звонница» — памятника воинам Лобни.

Почтить память героев пришли жители округа, волонтеры, активисты «Молодой Гвардии Единой России», участники специальной операции. Такие мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и знакомят молодежь с примерами настоящего мужества.

Воспитанию подрастающего поколения в городском округе уделяют особое внимание. 22 июня организовали военно-патриотическую эстафету «Мы помним» для учеников шестых-восьмых классов.

Подобные мероприятия в Лобне проводят на регулярной основе. Средний возраст школьников, которые принимали участие в акции составляет 12-14 лет, но, несмотря на свой небольшой опыт, ребята с легкостью проходят все испытания. Как поделился один из участников эстафеты, залог успеха — это командный дух.