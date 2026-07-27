День памяти битвы при Молодях отметили в Чехове

В Чехове прошел митинг, посвященный 454-й годовщине Битвы при Молодях. Глава округа Михаил Собакин вместе с жителями, духовенством и депутатами собрались у Мемориала Молодинской битвы, чтобы отслужить панихиду по погибшим воинам и почтить память защитников Отечества.

Битва при Молодях произошла спустя несколько месяцев после пожара Москвы 29 июля 1572 года. Против армии крымского хана Девлет I Гирея выступили около 20–25 тысяч русских воинов под командованием князя Михаила Воротынского и воеводы Дмитрия Хворостинина. Преимуществом стала деревянная крепость «Гуляй-город», увешанная пушками и пищалями. Битва длилась четыре дня. Русская армия остановила набеги крымского ханства на Москву на два десятилетия и сохранила независимость Руси.

«Молодинская битва — это наш национальный код стойкости. В знойном лете 1572 года русские воины с честью выполнили трудную мужскую работу: отстояли православную веру, защитили государство, уберегли родную землю для нас с вами и наших потомков. Мы обязаны помнить свою историю, чтить ее и передавать эту память детям и внукам», — отметил Михаил Собакин.

В 2016 году селу Молоди присвоили звание «Населенный пункт воинской славы». В 2017 году учредили День битвы при Молодях.