День памяти Александра Невского отметили в библиотеке в Балашихе

День памяти легендарного полководца и национального героя России Александра Невского прошел в библиотечном центре «Южный» в Балашихе. Здесь провели информационный портал «Он в битве Невской был непобедим».

Читатели познакомились с художественными произведениями, рассказывающими о жизни и ратных подвигах святого князя Александра Невского. Как отмечают сотрудники библиотеки, Невский спасал Русь от врагов не только своей воинской доблестью, но и мудрым смирением.

Гости библиотечного центра также приняли участие в видео-викторине «Что я знаю о Ледовом побоище», проверив свои знания об одной из самых знаменитых побед Александра Невского.

Библиотеки Балашихи являются не просто местами для чтения книг, но настоящими культурными центрами, где кипит насыщенная жизнь. Помимо книжных фондов, здесь работают коворкинги, проводятся мастер-классы, квизы и другие интересные мероприятия.

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