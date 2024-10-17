День отца пройдет в парке в Одинцове 20 октября

День отца отпразднуют в воскресенье, 20 октября на территории парка Захарова в Одинцове. Для гостей организуют ярмарку, фотозону, познавательную программу и многое другое.

Жители смогут насладиться концертом, поучаствовать в спортивных состязаниях, а также в тематическом мастер-классе по созданию подарков для пап.

Парк Захарово еженедельно готовит насыщенную программу мероприятий. Здесь гости могут не только отдохнуть, наслаждаясь прогулками на свежем воздухе, но и окунуться в мир культуры, творчества и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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