День отрытых дверей пройдет в центре онкопомощи в Воскресенске 20 декабря

В воскресенском Центре амбулаторной онкологической помощи 20 декабря пройдет День открытых дверей. В рамках акции можно будет бесплатно и быстро проверить свое здоровье.

Как и в каждую последнюю субботу месяца, в Центре можно будет пройти ключевые диагностические процедуры: маммографию, КТ или рентген органов грудной клетки, а мужчинам — ПСА-тест. Кроме того, все желающие смогут получить личную консультацию врача-онколога, задать ему вопросы и обсудить результаты.

Медики отмечают важность регулярных профилактических осмотров. По итогам обследования при выявлении показаний пациентам могут быть назначены дополнительные исследования.

Мероприятие пройдет 20 декабря с 9:00 до 18:00 по адресу: город Воскресенск, Больничный проезд, здание 3, корпус 3.

Для прохождения осмотра при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.