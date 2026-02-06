День открытый дверей прошел в онкоцентре в Одинцове
«Онкология не предупреждает заранее» — с таким посылом во Всемирный день борьбы против рака в Одинцовской областной больнице сделали ставку на главное. Дали жителям возможность проверить здоровье здесь и сейчас.
День открытых дверей прошел на базе Центра амбулаторной онкологической помощи. Такой формат уже привычный и востребованный: скрининги в больнице проходят регулярно, в последнюю субботу каждого месяца. Причина проста: бесплатные консультации, современные методы диагностики и живое общение с врачами.
Принимали жителей специалисты МНИОИ имени П. А. Герцена — гинеколог, маммолог и врач ультразвуковой диагностики. Параллельно работал онкоскрининг, который включал: проверку кожных новообразований, рентген органов грудной клетки, маммографию, ПСА-тест на рак предстательной железы.
Смысл таких мероприятий — не разовая акция, а изменение отношения людей к своему здоровью.
«Чем раньше мы выявим онкологическое заболевание, тем больше шансов его вылечить. По разным локализациям ранние стадии можно вылечить в 90% случаев. Запущенные — намного тяжелее. Именно поэтому так важны диспансеризация, профилактические осмотры и, например, регулярная маммография для женщин», — говорит главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.
Следующий онкоскрининг пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи в Одинцове 28 февраля. Приглашается прикрепленное население старше 18 лет.