День открытый дверей прошел в онкоцентре в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

«Онкология не предупреждает заранее» — с таким посылом во Всемирный день борьбы против рака в Одинцовской областной больнице сделали ставку на главное. Дали жителям возможность проверить здоровье здесь и сейчас.

День открытых дверей прошел на базе Центра амбулаторной онкологической помощи. Такой формат уже привычный и востребованный: скрининги в больнице проходят регулярно, в последнюю субботу каждого месяца. Причина проста: бесплатные консультации, современные методы диагностики и живое общение с врачами.

Принимали жителей специалисты МНИОИ имени П. А. Герцена — гинеколог, маммолог и врач ультразвуковой диагностики. Параллельно работал онкоскрининг, который включал: проверку кожных новообразований, рентген органов грудной клетки, маммографию, ПСА-тест на рак предстательной железы.

Смысл таких мероприятий — не разовая акция, а изменение отношения людей к своему здоровью.

«Чем раньше мы выявим онкологическое заболевание, тем больше шансов его вылечить. По разным локализациям ранние стадии можно вылечить в 90% случаев. Запущенные — намного тяжелее. Именно поэтому так важны диспансеризация, профилактические осмотры и, например, регулярная маммография для женщин», — говорит главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Следующий онкоскрининг пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи в Одинцове 28 февраля. Приглашается прикрепленное население старше 18 лет.