День открытых дверей прошел в «Умной библиотеке» в Химках

Досуговый центр «Умная библиотека» в Химках организовал День открытых дверей для жителей и гостей округа. Посетителям предлагали поучаствовать в творческих мастер-классах и интеллектуальных викторинах.

Жители Химок попробовали себя в творческих, технических и научных активностях. Особой популярностью пользовались уроки по робототехнике и визуальному программированию, гости смогли создать и реализовать простые модели. Также собравшиеся прошли курсы по живописи и лепке от мастеров в области искусства и дизайна и получили полезные советы о том, как развить свой творческий потенциал.

Дети и взрослые приняли активное участие в мастер-классах по актерскому мастерству. Им рассказали о приемах для эффектных выступлений перед аудиторией.

«Очень порадовало, как современные технологии гармонично вписаны в привычный формат библиотеки. Здесь можно не только читать, но и активно участвовать в различных мероприятиях», — поделилась жительница Химок Екатерина Ромашина.

После полезных уроков и мастер-классов каждый посетитель получил памятный сувенир.

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