День открытых дверей в Центре ортопедии пройдет 12 июля в Жуковском

В эту субботу Центр ортопедии Жуковской областной клинической больницы распахнет свои двери для жителей и гостей округа. В этот день у посетителей будет возможность получить консультации от высококвалифицированных врачей-ортопедов, травматологов и вертебрологов.

«Если вас мучают боли: в коленных, тазобедренных, плечевых суставах, имеется дискомфорт в голеностопном суставе или стопе или проблемы с позвоночником, то опытные оперирующие ортопеды-травматологи и вертебролог с многолетним опытом дадут вам бесплатную консультацию и расскажут о дальнейшей возможности оперативного лечения или консервативного лечения», — рассказала главный врач больницы Лилия Бусыгина.

Для наиболее эффективной консультации рекомендуется принести с собой результаты рентгенографических исследований, магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии, проведенных не позднее шести месяцев назад.

Предварительная запись на день открытых дверей не требуется. Прием будет осуществляться с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Фрунзе, дом 1, корпус 3 — двухэтажное здание Центра ортопедии Жуковской областной клинической больницы.