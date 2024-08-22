День открытых дверей в центрах культуры Воскресенска проведут 31 августа

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В культурно-досуговых учреждениях городского округа Воскресенск организуют единый день открытых дверей 31 августа. Желающие смогут записаться в творческие кружки и коллективы.

На дне открытых дверей, который пройдет в центрах культуры и досуга Воскресенска, жители узнают о творческих кружках и клубах, познакомятся с их руководителями, побывают на мастер-классах и выступлениях. Гости мероприятия смогут выбрать себе хобби по душе и записаться в понравившийся кружок, стать участниками коллективов.

На официальных сайтах и страницах в социальных сетях учреждений культуры Воскресенска можно посмотреть подробную информацию о дне открытых дверей, а афиши по ссылке.

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