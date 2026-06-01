День открытых дверей в техникуме имени С. П. Королева собрал будущих абитуриентов
30 мая 2026 года МЦК-Техникум имени С. П. Королева открыл свои двери для сотен будущих абитуриентов и их родителей. Мероприятие прошло в городских округах Королев и Пушкинский и было посвящено знакомству с востребованными образовательными программами. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.
Основная цель события — помочь выпускникам школ выбрать будущую профессию и продемонстрировать возможности практико-ориентированного обучения в соответствии с актуальными федеральными стандартами.
Гостям техникума предложили интерактивную программу: экскурсии по мастерским и профессиональные мастер-классы. Все желающие смогли попробовать себя в роли специалиста, выполнив первые практические задания на современном оборудовании под руководством опытных мастеров производственного обучения. Преподаватели также рассказали о правилах приема, сроках подачи документов и перспективах трудоустройства.
Подробности поступления можно найти на сайте учебного заведения tspk-mo.ru.