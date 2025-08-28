День открытых дверей в СК «Арена-Истра» пройдет в Истре 31 августа

Уже 31 августа состоится День открытых дверей в спортивном комплексе «Арена-Истра». Организаторы обещают показательные заплывы, а также открытые тренировки и мастер-классы по различным видам спорта.

Праздничная программа стартует в 11:00, и начнут ее с показательных заплывов от младших и старших групп, а также от тренерского состава, включающий кандидата в мастера спорта по плаванию Дворецкого Кирилла Вадимовича, мастера спорта России по плаванию Татьяну Борисовну Кречетову и мастера спорта России по подводному спорту Виталия Юрьевича Гусева.

С 12:00 начнутся мастер-классы и открытые тренировки для гостей праздника. Можно будет познакомится с командой по айкидо, воспитанниками спортивного клуба "Зевс" и поучаствовать в занятии по акробатике под руководством заслуженного мастера спорта России Константина Андреевича Пилипчук. Помимо этого, гости узнают про секции баскетбола, волейбола, вольной борьбы, грепплинга, греко-римской борьбы, велоспорта и дзюдо.