День открытых дверей в роддоме пройдет для жителей Черноголовки 10 июля

Для будущих родителей Черноголовки предоставляется возможность узнать больше о родовспоможении и условиях пребывания в Ногинском родильном доме. 10 июля здесь пройдет день открытых дверей, начало мероприятия запланировано на 14:00. Предварительная запись не требуется.

В ходе мероприятия участникам подробно расскажут о каждом этапе оказания помощи во время родов, об условиях пребывания в роддоме, а также о том, как организован уход за мамой и ребенком до и после родов. Посетителям будет предоставлена возможность ознакомиться с современным оборудованием родильных залов, а также осмотреть палаты, предназначенные для послеродового восстановления. Кроме того, у будущих родителей будет возможность задать все интересующие вопросы акушерам-гинекологам и другим профильным специалистам роддома.

«Мы приглашаем всех, кто готовится стать родителями, лично познакомиться с нашим роддомом. Такие встречи важны — они помогают снизить тревогу перед родами и понять, как все устроено на практике», — сообщил заведующий Ногинским родильным домом Игорь Нигай.

День открытых дверей состоится в родильном доме, расположенном по адресу: Ногинск, улица Комсомольская, дом № 59. Мероприятие пройдет в конференц-зале, находящемся на пятом этаже. С собой необходимо взять маску и сменную обувь или бахилы.