День открытых дверей в роддоме Одинцова пройдет 24 января

В Одинцове родильный дом приглашает будущих родителей на первый в этом году День открытых дверей. Мероприятие позволит семьям лично пообщаться с врачами и узнать все детали о подготовке к родам.

На встрече акушеры-гинекологи подробно расскажут, как правильно подготовиться к родам, что необходимо взять с собой и на какие детали стоит обратить особое внимание. Также будущим родителям объяснят условия контрактов на ведение беременности и родовспоможение.

«Наша главная задача — чтобы будущие мамы и папы чувствовали себя спокойно и уверенно. Мы готовы подробно ответить на каждый вопрос, показать все отделения и помочь с выбором врача», — отметили в медучреждении.

Мероприятие пройдет 24 января с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом 3Б. Участие возможно только по предварительной записи по телефону: +7 985 963-14-64 в будние дни с 9:00 до 17:00.

Однинцовский родильный дом по итогам 2025 года был признан лучшим в Московской области.