День открытых дверей в МЦК‑Техникуме имени С. П. Королева: что ждет будущих студентов

30 мая 2026 года в 10:00 МЦК‑Техникум имени С. П. Королева приглашает школьников и их родителей на день открытых дверей. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия участники смогут узнать о востребованных специальностях, на которые ведется набор, а также о гарантиях трудоустройства и возможностях карьерного роста. Программа включает экскурсии по современным мастерским и высокотехнологичным лабораториям.

Организаторы акцентируют внимание на сокращенных сроках обучения и максимальном объеме практической подготовки. Это позволяет студентам быстро освоить необходимые навыки и успешно выйти на рынок труда. Тесное сотрудничество с предприятиями-партнерами обеспечивает выпускникам уверенность в завтрашнем трудоустройстве.

День открытых дверей пройдет по следующим адресам:

- Структурное подразделение № 1 (Головной корпус): Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7; - Структурное подразделение № 2: Московская область, г. Королев, Болшевское шоссе, д. 2; - Структурное подразделение № 3: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3; - Структурное подразделение № 4: Московская область, г. Пушкино, 2-й Надсоновский проезд, д. 3; - Структурное подразделение № 5: Московская область, Пушкинский район, рп Правдинский, ул. Студенческая, д. 6.