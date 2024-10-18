День открытых дверей в колледже «Подмосковье» в Лобне проведут 19 октября

В колледже «Подмосковье» городского округа Лобня для абитуриентов и их родителей пройдет День открытых дверей. Гостей мероприятия познакомят с правилами приема в учебное заведение, условиями поступления, программами.

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в лобненском отделении колледжа «Подмосковье» состоится День открытых дверей. Будущие студенты и их родители познакомятся правилами приема и условиями поступления в учреждение образования, программами обучения и материально-техническими возможностями. Гости мероприятия смогут пообщаться с педагогами колледжа и их студентами, побеседовать с руководством учебного заведения и задать все интересующие вопросы. Собравшимся презентуют профессии и специальности, которые можно освоить в «Подмосковье».

День открытых дверей в колледже «Подмосковье» в Лобне пройдет 19 октября с 11:00 до 14:00 по адресу: улица Первая, дом № 3. Подробную информацию можно узнать на сайте по ссылке.

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