День открытых дверей в колледже «Подмосковье» пройдет в Химках 18 октября

Колледж «Подмосковье» организует День открытых дверей для будущих абитуриентов. Желающие поступить смогут узнать о работе колледжа, ознакомиться с учебными программами и правилами приема.

Каждый гость мероприятия получит возможность попробовать себя в различных профессиях. Программа включает в себя квесты и мастер-классы по кулинарии, парикмахерскому делу, медицинским навыкам, а также встречи с работодателями и профессионалами своей отрасли.

Посетителям расскажут о специфике специальностей в разных сферах, дадут возможность задать вопросы администрации и представителям колледжа, а также пообщаться со студентами. Встреча проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Единый День открытых дверей в колледже «Подмосковье» состоится в эту субботу, 18 октября, с 11:00 до 14:00 по адресу: Березовая аллея, дом 1, корпус № 8.

Два корпуса колледжа «Подмосковье» расположены в Химках, там обучается около тысячи студентов по шести направлениям. Капитальный ремонт идет в здании на Юбилейном проспекте: сменили кровлю, частично установили новые окна, начали обновлять инженерные системы. На территории появятся новые зоны для отдыха и спорта. Работы выполнены на более чем 65%.