День открытых дверей в Дмитровском техникуме прошел для учеников 8-9-х классов

В Дмитровском техникуме прошел день открытых дверей для школьников 8-9-х классов во всех подразделениях. Для учеников организовали мастер-классы, тесты по профориентированию.

Торжественная часть прошла в актовом зале. Участников поприветствовали директор техникума Ирина Александровская и генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров, а также выступили представители АО «Ральф Рингер», эко-отеля «Лепота», МСЧ № 9 Федерального медико-биологического агентства России и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба и аварийно-спасательная служба Дмитровского городского округа».

Школьники прошли профессиональные пробы по различным специальностям, приняли участие в мастер-классах, попробовали свои силы в программировании, робототехнике, дизайне и строительстве. Помогли определиться с выбором профессии и опытные психологи.

Ученики и родители отметили высокий уровень подготовки мероприятия, профессионализм преподавателей и интерес к мастер-классам.

«Дмитровский техникум является крупнейшим профессиональным образовательным учреждением на севере Подмосковья. Здесь представлены все востребованные специальности, которые необходимы для успешного трудоустройства и карьерного роста. Мы гордимся нашим техникумом и уверены, что он станет отличным стартом для будущих профессионалов», — подчеркнула заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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