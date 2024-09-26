День открытых дверей в академии РВСН пройдет в Серпухове 5 октября

Серпуховский филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого открывает свои двери 5 октября для всех желающих. В рамках Дня открытых дверей ученики 10-11 классов, студенты техникумов, лицеев и профессиональных училищ, а также их родители получат уникальную возможность познакомиться с академией изнутри.

Посетители узнают об истории филиала, организации учебного процесса и особенностях поступления. Представители академии подробно расскажут об условиях приема на следующий учебный год. Гостям будет продемонстрирована жизнь и быт курсантов, а также современное оборудование для теоретической и практической подготовки, включая учебные аудитории, тренажеры и пусковые установки.

На территории вуза находятся библиотеки, клуб, музей, спортивные площадки, стадион, бассейн, стрелковый тир, автодром и тактическое поле. Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и денежным довольствием.

Мероприятие пройдет по адресу: Серпухов, улица Бригадная, 17.

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