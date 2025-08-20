День открытых дверей состоится в библиотеке Балашихи 23 августа

Библиотеки Балашихи 23 августа распахнут свои двери для всех желающих, приглашая на День открытых дверей, посвященный старту нового творческого сезона. Гостей ждет насыщенная программа, объединяющая спорт, искусство, интеллектуальные игры и творческие встречи.

Центральная библиотека имени Федора Ивановича Тютчева станет главным местом событий. В 10:00 начнется занятие по цигун под руководством сертифицированного инструктора Всероссийской Федерации Цигун Ирины Песковой, которое подарит заряд бодрости и гармонии.

В 11:30 стартует презентация художественной выставки «Балашиха в лицах», приуроченной ко Дню города. Посетителей ждет экскурсия, знакомство с художниками и выступление историка-краеведа. В честь 195-летия Балашихи будет представлен специальный выпуск журнала «Балашиха: Голоса сердец».

Для активных взрослых в 13:00 организуют интеллектуальную игру «Город мой, ты моя колыбель» в рамках фестиваля «Непреклонный возраст». Юных гостей и их родителей ждут мастер-классы по каллиграфии и созданию «Четких поделок», которые позволят раскрыть творческий потенциал.

Кульминацией дня станет встреча с известным поэтом, членом Союза писателей СССР и Москвы Ниной Красновой в 16:00. Ее выступление обещает стать вдохновляющим событием для всех любителей литературы.

Вход на все мероприятия свободный при наличии социальной карты или бейджа «Мое Подмосковье». Для дополнительной информации звоните по телефону: 8 (495) 521-01-10.

День открытых дверей пройдет и в других библиотеках города. Полное расписание доступно на официальном сайте. Возрастное ограничение: 6+.