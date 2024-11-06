День открытых дверей провели в роддоме в Подольске

День открытых дверей провели в Подольском родильном доме. Встречу посвятили теме мягких родов, при которых процесс происходит без вмешательства врачей, если женщина здорова.

Будущие мамы посетили ознакомительную лекцию, на которой им рассказали о мягких родах, которые происходят в ванной и почти не требуют вмешательства врачей. Женщинам дали рекомендации и рассказали о необходимых обследованиях новорожденного.

«Ребеночек остается с мамой сразу после рождения и проходит все этапы „Золотого часа“. Мы сразу реализуем: контакт кожа к коже, отстроченное пережатие пуповины, первое прикладывание новорожденного к груди мамы», — поделился акушер-гинеколог отделения патологии беременности Юрий Алехин.

В роддоме напомнили, что в здании также ест отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Там работает 20 коек, рассчитанных на детей с матерями. Там рожденным раньше срока младенцам проводят обследования.