День открытых дверей провели в МосОблЕИРЦ «Серпухов»

На базе офиса на Борисовском шоссе, дом 17, прием жителей осуществляли руководство расчетного центра, представители Министерства чистоты и сферы ЖКХ, а также Серпуховского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Посетители получили разъяснения по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги, порядка оформления документов и оплаты квитанций. Серпуховичи могли задать вопросы представителям сферы ЖКХ и решить насущные проблемы. Еще одна из важнейших задач мероприятия — информирование жителей муниципалитета о работе электронных сервисов.

Начальник территориального управления МосОблЕИРЦ «Серпухов» Дмитрий Акимушкин отметил: «Рекомендуем абонентам перейти на электронный платежный документ. Некоторые оплачивают счета онлайн, но почему-то до сих пор пользуются бумажными квитанциями. Подключить цифровую платежку можно на региональном портале Госуслуг. И уже со следующего месяца бумажная квитанция перестанет приходить в почтовый ящик, а ее электронная версия будет автоматически появляться в вашем личном кабинете».

Территориальное управление МосОблЕИРЦ «Серпухов» признано одним из лучших в регионе по результатам работы с клиентами и регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге Московской области.