День открытых дверей провели в МОНИКИ | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 17:16 День открытых дверей провели в МОНИКИ МОНИКИ им. Владимирского

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Сотрудники Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского провели день открытых дверей. Мероприятие посетили будущие медики.

Студенты медицинских вузов получили информацию о возможностях дальнейшего обучения в данном МОНИКИ, различных специализациях ординатуры и клинических базах, где проходит обучение. На интерактивных стендах кафедр представили возможность задать вопросы, пообщаться с преподавателями и примерить на себя роль ординатора выбранной специальности.

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Среди посетителей мероприятия были студенты Сеченовского университета, РНИМУ имени Пирогова, Российского университета медицины, Самаркандского государственного медицинского института и других учебных заведений.

Декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская обратилась к будущим врачам, выразив благодарность за проявленный интерес к институту и пожелав успехов в поступлении.

Участники дня открытых дверей делились своим опытом, рассказывали о сложностях выбора будущей специализации и месте дальнейшего обучения.

«Поэтому я абсолютно спокойна, что, поступая к нам, вы получите все необходимые знания и навыки», — добавила Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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