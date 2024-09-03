День открытых дверей провели в ДК «Чайка» в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В лобненском Доме культуры «Чайка» прошел день открытых дверей. Гости мероприятия смогли записаться в творческие кружки и студии.

Для посетителей дня открытых дверей в Доме культуры «Чайка» в Лобне организовали концертную программу, игры и мастер-классы. Собравшиеся попробовали свои силы и умения в разных видах творчества, а также записались на понравившиеся секции, в студии, присоединились к коллективам.

«Поздравляем все с началом творческого сезона. Очень рады видеть, как новых ребят, так и тех, кто вернулся к занятиям после летнего перерыва», — отметили педагоги ДК «Чайка».

Напомним, Дворец культуры «Чайка» расположен по адресу: город Лобня, улица Дружбы, дом № 3. Там показывают кинофильмы, организуют фестивали, конкурсы и выставки, проводят занятия творческих студий и кружков.

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