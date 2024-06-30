День открытых дверей провели в академии туризма в Химках

В Российской международной академии туризма в Химках прошел День открытых дверей. Потенциальным студентам рассказали о действующих в вузе образовательных программах.

Об обучении на программах бакалавриата и магистратуры гостям рассказали представители кафедры туризма и гостиничного дела. Специалисты также представили и новые специальности колледжа. Обучаться в нем можно очно, очно-заочно, а также заочно. Используются здесь и формы дистанционного обучения. Также действует отсрочка от службы в армии.

«РМАТ — ведущее образовательное учреждение и научный центр в сфере профессионального туристского образования в России. Академия приглашает выпускников 9-11 классов и их родителей, чтобы они смогли посмотреть, что представляет собой академия, рассказать какие специальности, какие условия подготовки и обучения, какая студенческая жизнь у них кипит», — прокомментировала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Учреждение считается одним из ведущих учебных заведений в России. Его выпускники успешно реализуют себя в сфере гостиничного бизнеса страны.

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