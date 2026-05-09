День открытых дверей провели в аэроклубе под Чеховом
На аэродроме в Волосово под Чеховом прошел день открытых дверей в аэроклубе «ДОСААФ России». Для школьников организовали мастер-классы по парашютной подготовке, управлению БПЛА и тактической медицине.
Большинство участников — ребята из Чехова, также приезжали школьники из Серпухова и Подольска. Директор аэроклуба Сусанна Фириджанова отметила, что для молодых людей это еще и профориентационный день, где можно попробовать себя в авиации.
Допризывники получают здесь военно-учетную специальность. Для военных и гражданских проводят курсы парашютной подготовки и управления дронами. В прошлом году здесь начали обучать пилотированию БПЛА.
Заместитель начальника управления авиационной деятельности ДОСААФ Павел Шибаев сообщил, что в прошлом году 10 человек получили допуск, все они отслужили в армии и сейчас работают специалистами по БПЛА. В этом году программа станет более расширенной.
В рамках дня открытых дверей прошла презентация книги мастера спорта по парашютному спорту Раисы Наливайко «Бессмертное созвездие Тавриды» об авиаторах — Героях Советского Союза. Для ребят провели мастер-классы по парашютной подготовке, по оказанию первой помощи в экстремальных условиях, а также организовали выставку оружия и современных беспилотников.
В завершение дня открытых дверей ребятам показали самолеты аэроклуба, дали возможность забраться в кабины и сфотографироваться. Цель мероприятия — не только профориентация молодежи, но и военно-патриотическое воспитание. В администрации Чехова уделяют этому особое внимание.