День открытых дверей провели в аэроклубе под Чеховом

На аэродроме в Волосово под Чеховом прошел день открытых дверей в аэроклубе «ДОСААФ России». Для школьников организовали мастер-классы по парашютной подготовке, управлению БПЛА и тактической медицине.

Большинство участников — ребята из Чехова, также приезжали школьники из Серпухова и Подольска. Директор аэроклуба Сусанна Фириджанова отметила, что для молодых людей это еще и профориентационный день, где можно попробовать себя в авиации.

Допризывники получают здесь военно-учетную специальность. Для военных и гражданских проводят курсы парашютной подготовки и управления дронами. В прошлом году здесь начали обучать пилотированию БПЛА.