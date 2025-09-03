День открытых дверей провели учреждения культуры в Химках

31 августа в Химках состоялся масштабный День открытых дверей, который одновременно провели пять ключевых учреждений культуры: Дворец культуры «Родина», а также ДК «Брехово», «Фирсановка», «Лунево» и «Контакт». Для детей и взрослых работали интерактивные мастер-классы, открытые уроки и консультации по выбору направлений — от театрального искусства до вокала и прикладного творчества.

Мероприятие стало ярким стартом творческого сезона, предложив жителям разнообразные направления для самореализации.

Центральной площадкой традиционно стал ДК «Родина», где на территории выставочного комплекса «Артишок» выступили более 50 творческих коллективов. Гости увидели номера в жанрах от классической хореографии и фламенко до акробатического рок-н-ролла и спортивно-бальных танцев.

«Для нас особенно важно, что жители Химок проявляют такой живой интерес к культурной жизни округа. День открытых дверей – это не только возможность показать таланты наших коллективов, но и шанс для каждого найти занятие по душе, познакомиться с педагогами и почувствовать атмосферу творчества. Мы рады, что все больше людей выбирают сделать культуру и творчество частью своей жизни», – поделилась директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Посетители могли напрямую пообщаться с педагогами, узнать о программах обучения и сразу записаться в понравившиеся кружки.