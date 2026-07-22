День открытых дверей проведут в центре онкопомощи в Подольске 25 июля

Прием будет проходить с 9:00 до 14:00 по адресу: поселок Кузнечики, Парковый проезд, дом № 9, корпус 1. Кроме того, с 8:00 до 12:00 во всех поликлиниках городского округа, за исключением учреждения на Бородинской улице, 22, состоится единый день диспансеризации.

«Каждый месяц по всей Московской области проводится бесплатная диагностика онкозаболеваний, которая позволяет обнаружить патологию на ранних стадиях и своевременно начать лечение, а первый этап диспансеризации в рамках Дня открытых дверей в ЦАОП дает возможность проверить основные параметры организма и получить консультацию терапевта. При необходимости пациенты направляются на дообследование», — подчеркнула заведующая поликлиникой на Ленинградской улице Татьяна Рассохина.

Предварительная запись на субботние мероприятия не требуется. Для посещения необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Специалисты рекомендуют приходить на обследования натощак.