День открытых дверей проведут в центрах онкопомощи Подмосковья 20 декабря

У жителей Подмосковья есть возможность в этом году пройти бесплатную проверку на онкологические заболевания в рамках акции. В субботу, 20 декабря, центры амбулаторной онкологической помощи региона снова откроют двери для всех желающих старше 18 лет.

Во время посещения можно будет получить консультацию специалистов и пройти необходимые обследования.

Для женщин предусмотрены маммография или ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчины смогут сдать ПСА-тест, который помогает оценить риски развития рака предстательной железы. Также будет доступна диагностика новообразований органов дыхания, кожи и желудочно-кишечного тракта.

«В этом году уже восемь тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг во время дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Своевременная диагностика важна: она позволяет вовремя выявить патологии и отклонения», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Прием будут проводить с 09:00 до 14:00. Необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и результаты предыдущих обследований, если они проводились.

Организаторы рекомендуют заранее записаться в удобном центре, чтобы избежать очередей. Адреса учреждений и их телефоны можно найти на сайте.