День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 20 августа

День открытых дверей пройдет 20 августа в Орехово-Зуевском родильном доме. Будущие родители смогут познакомиться с врачами и условиями медицинского учреждения.

В программу войдут консультации акушеров-гинекологов, неонатологов и акушерок, а также экскурсия по родильным и послеродовым палатам. Специалисты ответят на вопросы о беременности, подготовке к родам и уходе за ребенком.

«Такие встречи уже стали нашей доброй традицией. В дни открытых дверей мы стараемся как можно подробнее рассказать о том, что ожидает женщину в родах, и как грамотно подготовиться к этому волнительному событию. Каждый желающий может задать любой вопрос — мы всегда открыты для общения. Обязательная часть программы — экскурсия по роддому, чтобы будущие мамы и папы могли лично убедиться в комфорте и безопасности наших условий», — отметила заведующая родильным домом Вера Калинина.

Учреждение принимает пациенток не только из Орехово-Зуевского округа, но и из других муниципалитетов Подмосковья и соседних регионов. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием.

При выписке мамам вручают подарки от губернатора Московской области по программе «Я родился в Подмосковье», а также от главы Орехово-Зуевского городского округа.

Мероприятие начнется 20 августа в 14:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом № 30. Участие бесплатное, предварительная запись не нужна.