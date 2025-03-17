День открытых дверей проведут в роддоме в Люберцах18 марта

День открытых дверей пройдет в Люберецком роддоме 18 марта. На нем расскажут о преимуществах мягких родов и создании спокойной обстановки и поддерживающей атмосферы.

На встрече женщины смогут задать все интересующие вопросы акушеру-гинекологу Анне Бесарабе. Участницы мероприятия узнают о методах обезболивания и создания поддерживающей атмосферы во время родов. Им расскажут о дыхательных техниках, ароматерапии, использовании фитбола и роли партнера во время процесса.

«Мягкие роды — это подход, ориентированный на максимальное уважение к естественному процессу и потребностям женщины. Он подразумевает создание спокойной, расслабляющей обстановки, минимальное вмешательство медицинского персонала, использование немедикаментозных методов обезболивания и активное участие женщины в принятии решений», — отметила Анна Бесараба.

Врачи роддома в Люберцах используют индивидуальный подход к каждой роженице, учитывая ее пожелания и особенности беременности.

Запись на мероприятие не требуется.