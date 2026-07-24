День открытых дверей проведут в роддоме в Королеве 28 июля

Будущие родители смогут заранее познакомиться с Королевским родильным домом и узнать больше о подготовке к появлению малыша. Традиционный день открытых дверей пройдет во вторник, 28 июля.

Во время встречи будущие мамы и папы смогут пообщаться с врачами и узнать, какие условия созданы для пациенток.

Специалисты расскажут об этапах родов, подготовке к ним и ответят на вопросы, которые волнуют будущих родителей.

«Наши дорогие будущие пациентки! Королевский родильный дом приглашает вас, ваших родных и близких на традиционное мероприятие — день открытых дверей. Мы будем рады показать наши отделения, подробно расскажем о возможностях родильного дома и представим наш коллектив. Приходите! Мы будем ждать вас!», — отметила заведующая акушерским отделением патологии беременности Королевского роддома Екатерина Миркина.

День открытых дверей начнется 28 июля в 15:00 в конференц-зале на втором этаже родильного дома по адресу: Королев, улица Октябрьская, дом № 30. Предварительная запись для участия не требуется.