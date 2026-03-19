День открытых дверей проведут в МОНИИАГ 28 марта

В субботу, 28 марта, в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского проведут день открытых дверей. Его смогут посетить те, кто ожидает пополнения в семье.

Будущие родители и их близкие смогут лично пообщаться со специалистами института, задать волнующие вопросы и заодно разобраться в важных темах на тематических лекциях.

«Наша очередная встреча пройдет на Неделе профилактики инфекционных заболеваний. Это значит, что на ней мы обязательно уделим внимание информации, как оградить будущую маму и малыша от возможных инфекций. В этот весенний день также можно будет познакомиться в врачами акушерами-гинекологами и неонатологами института, которые позаботятся о здоровье молодых мам и малышей в дни их пребывания в стационаре», - отметила научный сотрудник учреждения Мария Игнатьева.

Встречу можно посетить с любым близким человеком — будь то родственник или подруга. Для участия потребуется предварительная регистрация, а количество мест ограничено — это связано с особенностями работы учреждения, расположенного в историческом здании.